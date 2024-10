Bundesliga heute: St. Pauli - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 05.10.2024 • 15:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstagabend trifft der FC St. Pauli im Millerntor-Stadion auf den 1. FSV Mainz 05. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Bundesliga seit der Saison 2010/11. Damals konnte Mainz beide Duelle für sich entscheiden und hält somit eine makellose Bilanz gegen die Kiezkicker. Die Mainzer reisen mit der Hoffnung an, diese Serie fortzusetzen, während St. Pauli auf Revanche aus ist.

Der FSV Mainz 05 muss auf den gesperrten Andreas Hanche-Olsen verzichten, was eine erhebliche Schwächung darstellt. Seit seinem Bundesliga-Debüt im Januar 2023 konnte Mainz nur eines von 24 Spielen ohne ihn gewinnen. Zudem kassierten die Mainzer ohne Hanche-Olsen im Schnitt 1,9 Gegentore pro Spiel, was die Abwehrarbeit erheblich erschwert. Trainer Bo Henriksen muss kreative Lösungen finden, um die Defensive zu stabilisieren.

St. Pauli auf der Suche nach Heimstärke

Der FC St. Pauli konnte zuletzt mit einem 3:0-Sieg beim SC Freiburg den ersten Bundesliga-Erfolg seit 2011 feiern. Doch zu Hause sind die Kiezkicker seit sieben Spielen sieglos, was einem Vereins-Negativrekord nahekommt. Besonders die Offensive muss sich steigern, da St. Pauli in dieser Saison noch ohne Heimtor ist. Hoffnungsträger Elias Saad, der zuletzt an allen vier Saisontoren direkt beteiligt war, könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Auswärtsstärke der Mainzer im Fokus

Mainz 05 hat in den letzten sechs Auswärtsspielen nicht verloren und zeigt sich besonders in der Fremde stark. Jonathan Burkardt, der in jedem seiner letzten fünf Auswärtsspiele traf, ist dabei ein wichtiger Faktor. Die Mainzer Offensive konnte zuletzt in drei Auswärtsspielen in Folge mindestens dreimal treffen, was für die Abwehr von St. Pauli eine echte Herausforderung darstellt. Es bleibt abzuwarten, ob Mainz seine Serie fortsetzen kann.

