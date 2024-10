Bundesliga heute: Stuttgart - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfB Stuttgart hat in der Vergangenheit Schwierigkeiten gegen Holstein Kiel gehabt. In den bisherigen vier Pflichtspiel-Duellen konnten die Schwaben nur einmal gewinnen, während Kiel dreimal als Sieger vom Platz ging. Besonders das letzte Heimspiel im Oktober 2019 bleibt in Erinnerung, als die Störche mit 1:0 in Stuttgart triumphierten. Die heutige Begegnung bietet dem VfB die Chance, diese Bilanz zu verbessern und die Heimstärke unter Trainer Sebastian Hoeneß zu demonstrieren.

Formkurve und Defensivprobleme

Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison bereits 15 Gegentore kassiert, was an die schwierige Spielzeit 2015/16 erinnert. Dennoch sind sie zu Hause eine Macht, mit 15 ungeschlagenen Spielen in Serie. Holstein Kiel hingegen kämpft mit defensiven Problemen und hat in jedem ihrer ersten sieben Bundesliga-Spiele mindestens zwei Gegentreffer zugelassen. Diese Schwäche könnte den Schwaben in die Karten spielen, die mit sieben Toren nach Standardsituationen in dieser Saison glänzen.