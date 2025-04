Bayern-Börsengang für Wirtz-Millionen? Hainer reagiert deutlich

Uli Hoeneß deutet einen Sparkurs beim FC Bayern an. Reagiert der deutsche Rekordmeister mit einem Verkauf von Klubanteilen oder einem Börsengang? Klub-Präsident Herbert Hainer bezieht Stellung.

Uli Hoeneß deutet einen Sparkurs beim FC Bayern an. Reagiert der deutsche Rekordmeister mit einem Verkauf von Klubanteilen oder einem Börsengang? Klub-Präsident Herbert Hainer bezieht Stellung.

Verkauft Bayern Anteile wegen Wirtz?

Hainer fügte an, andere Alternativen deutlich zu bevorzugen. „Es muss ja unsere Aufgabe sein, als Vorstand und als Aufsichtsrat dieses Vereins operativ dieses Geld wieder zu erwirtschaften, damit wir eben flexibel am Markt agieren können“, führte er aus. Drei Viertel der FC Bayern AG sind aktuell in den Händen des Vereins. Je 8,33 Prozent halten die Unternehmen Adidas, Audi und Allianz.