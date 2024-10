Das tragische Ende einer Bundesliga-Legende

Es war eine Nachricht, die für viel Trauer in Fußball-Deutschland sorgte - und auch viel Beklemmung: Rolf Rüssmann starb vor 15 Jahren, die Bundesliga verlor am 2. Oktober 2009 eines ihrer bekanntesten Gesichter.

„Die meisten Fans werden sich an die Zeit ohne Rolf Rüssmann kaum mehr erinnern können“, notierte Martin Volkmar, der damalige Fußballchef von SPORT1.de in einem persönlichen Nachruf: „Irgendwie war er immer schon da.“

Ex-Nationalspieler Rüssmann, der nur 58 Jahre alt wurde, war ein gefürchteter Vorstopper bei Schalke und Dortmund, später ein sportlich und menschlich geachteter Manager bei Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart. Zugleich haftete ihm in beiden Karriere-Abschnitten auch ein Ruf als Unvollendeter an.

Bundesliga-Skandal war früher Karriere-Knick für Rüssmann

Rüssmann, geboren am 13. Oktober 1950 in Schwelm im Ruhrgebiet, feierte ab Ende der sechziger Jahre bei S04 den Durchbruch als kopfballstarke Abwehrmacht.

Im Jahr 1972 wurde Rüssmann mit Schalke Pokalsieger und verdiente sich auch seine erste Nominierung durch Bundestrainer Helmut Schön. Er war dicht dran, Teil der goldenen Generation um Franz Beckenbauer zu werden, die schließlich mit dem Gewinn der Heim-WM 1974 eine Ära krönte. Stattdessen kostete ein folgenschwerer Skandal dem jungen Rüssmann nicht nur seinen Platz in der Nationalmannschaft, sondern auch seinen Job in der Bundesliga.

Rüssmann war - wie diverse andere Stars seiner Zeit – verstrickt in die große Manipulationsaffäre um durch Bestechungsgelder an Spieler verschobene Partien im Abstiegskampf der Saison 1970/71.

Die Schalker nahmen damals für einen Geldkoffer mit 40.000 D-Mark Inhalt an, um dafür 0:1 gegen das später in die Regionalliga zwangsversetzte Arminia Bielefeld zu verlieren. Was den Knappen zum Verhängnis wurde: Anders als die Vertreter anderer Klubs leugneten sie in den DFB-Ermittlungen alles und machten sich damit umso mehr zur Zielscheibe des legendären Chefanklägers Horst Kindermann und der Justiz.