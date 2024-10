Die große Frage beim Bayern-Boss: Wie geht es mit Dreesen weiter?

Geht die Amtszeit von Jan-Christian Dreesen als CEO des FC Bayern zu Ende? Diverse Medienberichte legen das nahe, Nachfolgekandidaten werden bereits gehandelt. Wird es für den Vorstandsboss also bei der anstehenden Aufsichtsratssitzung am 11. November eng?

Will Dreesen überhaupt weitermachen?

Ist Diederich ein Kandidat?

Doch was ist mit dem aktuellen Finanzvorstand? Hat Dr. Michael Diederich Ambitionen auf Dreesens Job? Auffällig in den letzten Wochen und Monaten: Der ehemalige Bankier ist öffentlich präsent. Egal ob auf der Korea-Reise des Rekordmeisters, bei Sponsorenterminen oder jüngst bei der Fahrzeugübergabe an die Spieler in Ingolstadt: Diederich greift gerne zum Mikrofon und macht seine Sache gut.