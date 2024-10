Die große Musiala-Frage: Was macht Bayern jetzt?

Jannis Blank , Philipp Heinemann 06.10.2024 • 00:02 Uhr Musiala zieht sich nach dem Champions-League-Spiel gegen Aston Villa eine Hüftverletzung zu und wird gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag fehlen. Welcher Bayern-Spieler kann den Edeltechniker adäquat ersetzen?

Bei der Niederlage in Birmingham ist es überdeutlich geworden: Der FC Bayern kann seinen Superstar Jamal Musiala trotz einer gut bestückten Offensive nicht gleichwertig ersetzen. Beim 0:1 gegen Aston Villa sollte der Zauberfuß eigentlich geschont werden - und musste dann zur Halbzeit doch ran.

Der Alternativ-Plan mit Kingsley Coman war nicht aufgegangen. Was vor dem Bundesliga-Topspiel von Spitzenreiter München gegen den Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt die Frage aufwirft: Wie sieht die Aufstellung am Sonntag aus? Musiala muss wegen Hüftgelenkbeschwerden vorerst pausieren.

„Er hat es hervorragend gemacht, hat sehr offen kommuniziert, wie er sich fühlt“, meinte Bayern-Trainer Vincent Kompany. „Wir haben versucht, die Belastung zu managen. Jetzt ist es aber die richtige Entscheidung, dass er eine Pause macht und wieder richtig fit wird.“

Kein Musiala? Diese Optionen hat Kompany

Klar ist: Das Offensiv-Trio bestehend aus Michael Olise, Harry Kane und Serge Gnabry dürfte vorerst gesetzt zu sein - wenn es denn fit ist. Mit Leroy Sané, Mathys Tel, Thomas Müller und Coman hat Kompany jedoch genügend Alternativen auf der Bank.

Aber wer die richtige Wahl ist? Vor allem Routinier Müller wird sich Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz machen, ist er doch der positionsgetreue Ersatz für Musiala. Zumal der Ur-Bayer in dieser Saison in einem Ligaspiel noch nicht von Beginn an ran durfte.

Zudem ist Müller ein Kämpfer, der seine Mitspieler auf dem Platz coachen und pushen kann. Das Pressing-intensive Spiel von Kompany kommt ihm dabei entgegen, mit der Spielidee des Guardiola-Schülers ist Müller bestens vertraut.

Kompany hielt sich am Tag vor der Partie wie gewohnt bedeckt. Er betonte zwar die Bedeutung von Müller für das Team, meinte zu dessen Backup-Rolle aber auch: „Wenn jemand nicht spielt, ist es nie eine Entscheidung gegen einen Spieler, sondern immer für einen anderen Spieler.“

„Natürlich ist Leroy ein Spieler dafür“

Ist dieser Spieler diesmal Sané? Der hoch veranlagte Flügelspieler ist wieder fit und bereit zu spielen. Nach seiner Verletzungspause kam er in den letzten Spielen lediglich zu Kurzeinsätzen, brachte aber speziell in Birmingham merklich Schwung in die Partie.

„Es ist super schade, dass Jamal nicht dabei ist“, meinte Kompany: „Aber wir haben 100 Prozent Vertrauen in unseren Kader. Leroy ist natürlich auch ein Spieler dafür.“

Ein Startelf-Einsatz Sanés hätte aber womöglich zur Folge, dass Olise erneut ins offensive Zentrum auf die Zehner-Position rückt.

Das Spiel gegen Villa hat jedoch bewiesen, dass der Neuzugang auf Rechtsaußen für die Bayern wertvoller ist, er tat sich in der Mitte lange Zeit schwer und kam auf dieser Position nicht ganz so ins Laufen.

Chance für Tel - oder Systemwechsel?

Auch Tel ist eine Option für die erste Elf gegen Frankfurt. Doch ähnlich wie bei Sané hätte das einen Positionswechsel innerhalb des Teams zur Folge. Außerdem läuft es für den Youngster aktuell nicht ganz so rund.

Der Franzose stand zwar schon zweimal in dieser Saison in der Anfangsformation, konnte jedoch noch keinen Scorerpunkt verbuchen und fällt bei der Zweikampfquote und Fehlpassquote gegenüber seinen Mitspielern ab.

Coman war gegen Aston Villa ins Team gerückt. Der Franzose konnte seine Chance nicht nutzen und hinkt den Ansprüchen schon länger hinterher. Ein erneuter Startelf-Einsatz ist nach der enttäuschenden Leistung in naher Zukunft daher eher unwahrscheinlich.

Bleibt noch die Möglichkeit eines Systemwechsels, der aber auch überraschend käme. So könnte Kompany beispielsweise einen offensiven Mann opfern und dafür Joao Palhinha in die Startelf beordern. Der bisher auf der Sechs gesetzte Joshua Kimmich könnte in einem Dreiermittelfeld eine etwas offensivere Rolle einnehmen - hinter einem Dreierangriff, der wohl aus Gnabry, Kane und Olise bestehen würde.

Theoretisch kann auch Raphael Guerreiro diverse Positionen im (offensiven) Mittelfeld bekleiden, der Portugiese wird aber aller Voraussicht nach in der Viererkette benötigt.