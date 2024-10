Die Tormaschine von Eintracht Frankfurt - Liverpool hat ihn längst auf dem Zettel

Liverpool hat Marmoush längst auf dem Zettel

Omar Marmoush hat es geschafft. Und glaubt man den großen Experten und Top-Beratern der Szene, steht er immer noch erst am Anfang seiner Karriere, die ihn in die Weltspitze führen soll.

Was Top-Athlet Marmoush schon in Wolfsburg , bei St. Pauli und im Trikot des VfB Stuttgart, für die er leihweise spielte, immer mal aufblitzen ließ, ruft er jetzt konstant ab, längst auf internationalem Top-Niveau. Er ist extrem schnell und durchsetzungsstark, dazu schussgewaltig und treffsicher.

Barcelona, Manchester, Madrid: Freie Job-Auswahl in 2025

Macht Marmoush so weiter, wird seine Berateragentur, die Spieler von Manchester City, Real Madrid und dem FC Barcelona vertritt, bald die freie Auswahl haben. Von Marmoush wissen sie, dass er das Maximum erreichen und ganz nach oben will.

Schon in diesem Sommer war er offen für den „nächsten Schritt“, doch seine Chefs in Frankfurt haben ihn in persönlichen Gesprächen von einem weiteren Jahr bei der Eintracht überzeugt. Markus Krösche und auch Trainer Dino Toppmöller haben ihm versichert, dass er in ihrem Team noch ein weiteres Level erreichen kann. Es klang glaubhaft für ihn.