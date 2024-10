Barca feiert magisches Gavi-Comeback

Barcelona behauptet vor dem Kracherduell in der Champions League gegen Bayern München die Tabellenführung in La Liga. Zwei Stars treffen doppelt, doch im Mittelpunkt steht Comebacker Gavi, der nach langer Leidenszeit wieder auf dem Feld steht.

Hansi Flick und der FC Barcelona haben vor dem Kracherduell mit Bayern München den Erfolgskurs in La Liga gehalten. Die Katalanen feierten am Sonntagabend durch ein 5:1 (3:0) gegen den FC Sevilla den neunten Sieg im zehnten Ligaspiel und behaupteten damit die Tabellenführung. Dazu feierte Wunderkind Gavi sein Comeback nach seinem Kreuzbandriss.

Einmal mehr durfte Robert Lewandowski vor dem Wiedersehen mit München am Mittwoch (21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) in der Champions League jubeln. Der Pole brachte Barca mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung (24.) und erhöhte (39.) wenig später auf 3:0 - es waren seine Saisontore elf und zwölf.