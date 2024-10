FC Bayern: Erinnerungen an Uli Hoeneß werden wach

Der FC Bayern steht voll und ganz hinter Vincent Kompany ! Trotz dreier siegloser Spiele in Folge, die einige Beobachter auch in der offensiven Spielweise des Belgiers begründet sehen, steht der Trainer außerhalb jeder Kritik.

Besonders gut zu beobachten war das direkt nach der Partie in Frankfurt. Mit viel Engagement und fast ein wenig giftig wies Max Eberl alle Zweifel an der Taktik des Rekordmeisters zurück .

FC Bayern: Eberl stellt sich vor Kompany

„Wann ist der FC Bayern mal sechs Kilometer mehr gelaufen in Frankfurt? Wann hat Bayern in Frankfurt so dominant gespielt? Noch nie! Das ist der Zweite der Bundesliga gewesen und wir erdrücken sie. Das Einzige, was uns richtig ankotzt, ist das Ergebnis“, sagte der Sportvorstand.