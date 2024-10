FC Bayern? Kroos widerspricht Matthäus deutlich

Wie gut ist der FC Bayern jetzt wirklich? Diese Frage beschäftigt derzeit viele in Fußball-Deutschland. Nachdem die Münchner ihre Gegner zu Saisonbeginn reihenweise abgefertigt hatten, gab es zuletzt in den beiden Spitzenspielen gegen Bayer Leverkusen (1:1) und Aston Villa (1:1) zwei erste Dämpfer.

Kroos kontert Matthäus

Eine mutige These, von der Toni Kroos allerdings gar nichts hält. „Wir sind noch früh in der Saison. Ach, wenn ich das jetzt wieder sage. Wir haben den 1. Oktober und da wird schon wieder durchgedreht. Hör mir auf. Lass mich in Ruhe“, reagierte der Weltmeister von 2014 in seinem Podcast Einfach mal Luppen.