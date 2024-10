FC Bayern: Sané? "Liefert mir zu wenig"

Fredi Bobic hat ein durchaus kritisches Urteil über Leroy Sané sowie zu dessen Wirken und Zukunft beim FC Bayern gefällt. „Mein Gefühl ist, dass er den Verein verlassen wird, weil andere Spieler dazugekommen sind - wie Michael Olise -, an denen er erstmal vorbeikommen muss. Das sehe ich aktuell nicht“, sagte der frühere Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC in der Sky- Sendung „Triple - der Schüttflix Fußballtalk“.

Bobic, der auch mit der Torwart-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Nations-League-Partien hart ins Gericht ging, fügte an: „Ich bin eigentlich ein großer Fan von Leroy, aber er liefert mir in der Konstanz einfach zu wenig, wenn ich es über ein Jahr betrachte.“

Bayern wird Wirtz-Transfer „hoffentlich durchziehen“

Für den 52-Jährigen hätte in diesem Zusammenhang aus Sicht des deutschen Rekordmeisters die Verpflichtung von Florian Wirtz Priorität: „Strategisch gesehen, musst du dir das als Verein überlegen, ob du dir einen Spieler leisten kannst, der vielleicht nicht so verlässlich ist, auch wenn Sané trotzdem ein Topspieler ist - aber eben nicht so verlässlich“, sagte Bobic.

„Ein Stil von Pep Guardiola“

Eine Einigung oder gar ein Engagement bei der Alten Dame in der Zweiten Bundesliga kam aber nicht zustande: „Wir haben uns unterhalten. Er hat zu diesem Zeitpunkt schon eher nach England tendiert“, meinte Bobic weiter. „Es hätte wahrscheinlich in der Gemengelage, die wir in Berlin hatten, in der Form nicht funktioniert. Später habe ich mich dann für Sandro Schwarz entschieden.“