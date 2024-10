Fußball-Streik? Bayern-Boss macht Topverdienern klare Ansage

Jan-Christian Dreesen will von Streik-Drohungen im internationalen Spitzenfußball nichts hören. Der Vorstandsboss des FC Bayern verwies in einer deutlichen Ansage auch auf die Spitzengehälter der Profis, die zuletzt öffentliche Bedenken geäußert hatten.

„Es ist nicht richtig, dass uns Leute mit Streik drohen, die in Bezug auf das Einkommen ganz oben stehen“, sagte Dreesen in seiner Rolle als stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Klub-Vereinigung (ECA) am Donnerstag in Athen: „Es gibt viele andere Jungs, die darüber nicht sprechen.“