Was, wann, wo? Die Klub-Weltmeisterschaft als große Unbekannte

Gianni Infantino rührt mal wieder unermüdlich die Werbetrommel. Ungeachtet aller Fragezeichen preist der FIFA-Boss seit Monaten sein milliardenschweres, aber noch immer äußerst nebulöses Prestigeprojekt „als riesigen Erfolg“ an - und gewann dabei schon so manchen Fürsprecher. Die neue Klub-WM, betonte etwa auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kürzlich, werde „garantiert durch die Decke gehen“.

Probleme mit Übertragungsrechten und Sponsoren

Die Probleme stapeln sich jedenfalls, klar ist bislang nur: Die neue Klub-WM wird künftig mit 32 Teams aus Afrika, Asien, Europa, Amerika und Ozeanien veranstaltet, darunter Bayern München und Borussia Dortmund. Die Premiere findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA statt. Dazu enthüllte die FIFA ein Logo und stellte „Freed from Desire“ als offiziellen Song vor. So weit, so gut.