Kurioser TV-Moment zwischen Sahin und Sky-Reporter

Nuri Sahin ist nach den unglücklichen Wechseln im Champions-League-Gastspiel bei Real Madrid in Erklärungsnot. Auf Pascal Groß angesprochen, kommt es zu einer kuriosen Szene.

Nuri Sahin ist nach den unglücklichen Wechseln im Champions-League-Gastspiel bei Real Madrid in Erklärungsnot. Auf Pascal Groß angesprochen, kommt es zu einer kuriosen Szene.

Wasserziehr ärgert Sahin

Sahin nahm es mit Humor. „Ich kann das Spiel gerne mitmachen. Da habe ich gar kein Problem mit“, antwortete er in Anbetracht dessen, dass man ihn natürlich ausgerechnet nach Groß fragen musste.

BVB erwischt Traumstart

Hätte er Marcel Sabitzer auf die Bank gesetzt, würde man ihn bestimmt auf Sabitzer ansprechen, merkte der BVB-Coach außerdem an. Eben immer die Spieler, die es nicht in die Startelf geschafft haben. Dabei habe es seine Mannschaft „sehr, sehr gut gemacht in Madrid“.