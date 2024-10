Spaniens Presse leidet mit dem BVB!

An einem denkwürdigen Champions-League-Abend hat Borussia Dortmund trotz 2:0-Führung noch mit 2:5 im Bernabéu verloren. Angeführt von Ballon-d‘Or-Anwärter Vinícius Júnior hat Real Madrid in der Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison ein fulminantes Comeback gefeiert, das die heimische Presse staunen lässt.

So geht die spanische Zeitung Marca bei Reals „goldenem Vinícius“ bereits vom sicheren Ballon-d‘Or-Sieger aus. „Madrid ist keine Frage der Wissenschaft, sondern des Glaubens“, titelt die AS, während auch in der deutschen Presse von den „gigantischen Comeback-Qualitäten“ der Königlichen zu lesen ist. SPORT1 hat die wichtigsten Pressestimmen zum dramatischen BVB-Abend in der Königsklasse zusammengetragen.