Champions League: Alu-Dusel! Bayer zwingt Milan in die Knie

Bayer Leverkusen feiert gegen die AC Mailand den nächsten Sieg in der Champions League. Victor Boniface erzielt den Treffer des Tages.

Bayer Leverkusen feiert gegen die AC Mailand den nächsten Sieg in der Champions League. Victor Boniface erzielt den Treffer des Tages.

Bayer Leverkusen hat auch sein zweites Spiel in der Champions League gewinnen können und einen perfekten Start in den Wettbewerb gefeiert.

Die Werkself bezwang am Dienstagabend den italienischen Vertreter AC Mailand knapp mit 1:0 (0:0), Victor Boniface erzielte kurz nach der Halbzeitpause das entscheidende Tor des Tages (51.). Milan verpasste in der 82. Minute nur knapp den Ausgleich, Theo Hernandez traf nur die Unterkatte der Latte.

Durch den Sieg kletterte Bayer vorübergehend auf Platz 3 in der Tabelle, am ersten Spieltag hatte der Deutsche Meister einen deutlichen 4:0-Sieg bei Feyenoord Rotterdam feiern können. „Ich glaube, dass wir heute eine sehr gute Kontrolle mit und gegen den Ball hatten“, sagte Florian Wirtz bei DAZN : „Wir können zufrieden sein mit dem Auftritt. Das ist ein sehr guter Start.“

Besonderes Spiel für Alonso

Und anders als in München entwickelte Bayer von Beginn an Offensivgefahr. Viel war im Vorfeld über den biederen Auftritt des Meisters am vergangenen Samstag diskutiert worden. Mit schnellem Offensivspiel kam Leverkusen durch Boniface und Piero Hincapie (3.) diesmal aber gleich zu ersten Chancen. Die Führung durch Boniface wurde jedoch nach Videobeweis aberkannt, weil Flankengeber Jeremie Frimpong zuvor im Abseits gestanden hatte (21.).