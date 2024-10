Remis gegen Hoffenheim: Heidenheim verzweifelt an Baumann

Der 1. FC Heidenheim und die TSG Hoffenheim haben den achten Bundesliga-Spieltag nach ihren Auswärtsreisen im Europapokal mit einer Nullnummer abgeschlossen. Durch das torlose Remis am Sonntagabend behaupteten die schwach gestarteten Kraichgauer ihren drei Punkte großen Vorsprung auf die Abstiegszone.

Der FCH wartet nun drei Ligaspiele auf einen Sieg und rutschte auf Rang zehn ab. Passierte vor dem Seitenwechsel fast nichts, nahm die Partie nach der Pause spürbar an Fahrt auf. Heidenheims Maximilian Breunig hatte die beste Möglichkeit des Spiels, scheiterte aber nach 71 Minuten am überragenden Oliver Baumann.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt sagte bei DAZN : „Wir hatten die Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, leider waren wir da nicht so effiziert. Aber dann musst du zu Null spielen und dann sind wir mit dem Punkt zufrieden.“

Schmidt hatte versucht, der Trägheit vorzubeugen und sein Team nach dem 1:0 im Conference-League-Spiel beim Paphos FC auf Zypern auf gleich acht Positionen verändert. Sein Gegenüber Pellegrino Matarazzo tauschte im Vergleich zum 0:2 beim FC Porto in der Europa League am Donnerstag dagegen nur zweimal, brachte Marius Bülter im Sturm und Kevin Akpoguma in der Defensive.