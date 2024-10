Wende bei Stuttgart-Kapitän Karazor

Auf diese Entscheidung reagierte der VfB in Person von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erfreut: „Das Sportgericht des DFB hat nach unserer Wahrnehmung umsichtig und richtig entschieden. Wir fühlen uns in unserer Einschätzung bestätigt, dass ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters vorlag.“

Hitzige Diskussionen nach Karazor-Platzverweis

„Das ist ganz schwach von Maxi Arnold, das muss ich wirklich sagen. Die Spieler täuschen den Schiedsrichter, das macht die Sache so schwer. Wofür braucht Maxi Arnold denn da eine Behandlung? Das Spiel, was manche Spieler in solchen Szenen spielen, ist unterste Schublade“, wütete er. Auch aufgrund des Shitstorms in den Sozialen Medien sahen sich Arnold sowie der VfL Wolfsburg zu einer Stellungnahme gezwungen.