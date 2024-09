Bundesliga: Was Stuttgart beim Karazor-Einspruch Hoffnung macht

Der VfB Stuttgart wehrt sich gegen die Sperre von Atakan Karazor und legt Einspruch ein. Ein Blick in die Historie der Bundesliga zeigt: In ähnlichen Fällen führte dies bereits zum Erfolg.

Es war der Aufreger des fünften Spieltags der Bundesliga: Atakan Karazor sah im Spiel gegen den VfL Wolfsburg die Gelb-Rote Karte nach einem Zweikampf mit Gegenspieler Maximilian Arnold, obwohl der Kapitän des VfB Stuttgart den Ball spielte und anschließend von Arnold am Knöchel getroffen wurde. Arnold, der ebenfalls bereits mit Gelb verwarnt war, hätte also durchaus anstelle Karazors vom Platz gestellt werden können. Allerdings spielte auch der Wolfsburger zuerst den Ball.

Nachdem sich Schiedsrichter Sven Jablonski schon kurz nach dem Abpfiff entschuldigte und einen Fehler einräumte, hat der VfB Stuttgart am Sonntag offiziell Einspruch gegen eine Sperre von Karazor eingelegt .

„Ich glaube, das ist völlig nachvollziehbar aus unserer Sicht. Es liegt eine klare Fehlentscheidung vor, das hat jeder gesehen. Der Schiedsrichter Jablonski hat es zugegeben, es liegt also ein klarer Irrtum vor. Das wird auch im Regelwerk so beschrieben“, erklärte Cheftrainer Sebastian Hoeneß die Beweggründe auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Spieltag in der Champions League.