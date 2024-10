Wirbel um VAR-Entscheidung beim BVB

Der BVB gerät gegen St. Pauli vermeintlich in Rückstand, ehe der Treffer durch den VAR wieder einkassiert wird. Einige Aspekte der Entscheidung sorgen anschließend für Wirbel.

Doch was genau war passiert? Die Kiezkicker hatten einen Freistoß aus dem Halbfeld gefährlich in den Fünfer geschlagen, Guilavogui streckte das lange Bein aus und bugsierte den Ball an Keeper Gregor Kobel vorbei ins Tor.