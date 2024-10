Wirtz oder Musiala? "Flo ist besser als Jamal"

Florian Wirtz oder Jamal Musiala? An der Frage nach dem Besseren der beiden hochveranlagten deutschen Offensivstars scheiden sich mitunter die Geister. Nationalspieler Robert Andrich hat jedoch einen klaren Favoriten.

„Für mich ist Flo besser als Jamal. Für mich ist es einfach brutal, wie er in seinem Alter so viel Siegermentalität verkörpert und auch gegen den Ball für die Mannschaft so viele Meter macht, jeder Mannschaft seinen Stempel aufdrückt“, schwärmte Andrich bei Bild Sport über seinen Teamkollegen bei Bayer Leverkusen.