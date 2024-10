FC Bayern: Eberl liefert neue Details über Musiala-Gespräche

Sportvorstand Max Eberl sieht den FC Bayern in einer guten Position, um den Vertrag mit Offensivjuwel Jamal Musiala zu verlängern.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl ist überzeugt von einer Vertragsverlängerung mit Jungstar Jamal Musiala. „Meine Zuversicht ist groß. Ich sehe keinen Grund, warum er den FC Bayern verlassen sollte“, sagte Eberl auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Topspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt.

Eberl verriet zudem, dass es bereits mehrere Treffen mit dem zurzeit verletzten Nationalspieler gegeben hat. „Es entsteht hier was. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, der ein Gesicht des Vereins werden soll“, sagte Eberl über Musiala, der dem FC Bayern bei den Frankfurtern wegen Hüftgelenkbeschwerden fehlen wird.

Musiala soll verlängern

Auch die kommenden Nations-League-Spiele in Bosnien und Herzegowina und gegen die Niederlande verpasst der 21-Jährige.

Musialas Vertrag in München läuft noch bis 2026. Die Verlängerung mit dem Juwel besitzt beim Rekordmeister oberste Priorität. Längst haben internationale Großklubs wie Real Madrid und Manchester City den Offensivspieler auf dem Zettel.

Auch in dieser Saison überzeugt Musiala bisher. In acht Partien stehen drei Treffer und drei Vorlagen zu Buche. In der Nationalmannschaft zauberte er zudem im September und überragte beim 5:0 gegen Ungarn mit einem Tor und drei Assists.