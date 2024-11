Bundesliga heute: Augsburg - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Bochum reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz in die WWK-Arena, denn in den bisherigen drei Bundesliga-Duellen in Augsburg blieb das Team ungeschlagen. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden hat der VfL gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten in der Fremde einen höheren Punkteschnitt erzielt. Für den FC Augsburg hingegen stellt Bochum eine harte Nuss dar, denn gegen kein anderes Team mit mindestens so vielen Heimspielen haben die Fuggerstädter einen so niedrigen Punkteschnitt. Diese Statistik könnte den Bochumern Mut machen, die in der laufenden Saison dringend Punkte benötigen.