Bundesliga heute: Bochum - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Bochum hat in der Bundesliga-Historie eine bemerkenswerte Bilanz gegen Bayer 04 Leverkusen vorzuweisen. Mit 17 Siegen gegen die Werkself konnten die Bochumer nur gegen Eintracht Frankfurt (25) und Borussia Mönchengladbach (20) häufiger gewinnen. Allerdings ist der letzte Erfolg gegen Leverkusen schon eine Weile her: Im Mai 2023 gelang dem VfL ein beeindruckender 3:0-Heimsieg. In den letzten zehn Begegnungen konnte Bochum jedoch nur diesen einen Sieg verbuchen, während Leverkusen sechsmal als Sieger vom Platz ging.