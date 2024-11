Bundesliga heute: Hoffenheim - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 02.11.2024 • 12:40 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC St. Pauli in der PreZero Arena verspricht eine interessante Fortsetzung der bisherigen Duelle. In der Bundesliga trafen beide Teams bisher zweimal aufeinander, wobei Hoffenheim mit einem Sieg und einem Unentschieden ungeschlagen blieb.

{ "placeholderType": "MREC" }

Insgesamt ist die Bilanz nach vier Pflichtspielen mit je einem Sieg und zwei Unentschieden ausgeglichen. Bemerkenswert ist, dass die Heimspiele der TSG gegen St. Pauli bisher immer mit einem Unentschieden endeten, zuletzt in der Saison 2010/11 mit einem 2:2.

Hoffenheim - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Livestream : Sky

: Liveticker: SPORT1

Die TSG Hoffenheim geht mit gemischten Gefühlen in das heutige Spiel. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit nur einem Sieg aus den letzten sieben Bundesligaspielen blieb die Mannschaft zuletzt dreimal in Folge ungeschlagen.

Ein Hoffnungsträger ist Marius Bülter, der in den letzten beiden Heimspielen drei Tore erzielte, so viele wie in seinen vorherigen 20 Heimspielen zusammen. Bülter hat zudem gute Erinnerungen an den FC St. Pauli, da er im Mai 2022 den Siegtreffer für Schalke 04 gegen die Hamburger vorbereitete.

{ "placeholderType": "MREC" }

FC St. Pauli: Auswärtsspezialisten mit Offensivproblemen

Der FC St. Pauli hat in dieser Saison auswärts seine bisher besten Leistungen gezeigt, darunter der einzige Saisonsieg mit 3:0 in Freiburg. Dennoch kämpft der Aufsteiger mit erheblichen Offensivproblemen, da er in fünf von acht Spielen torlos blieb und insgesamt nur fünf Tore erzielte – der Ligatiefstwert.

Trotz einer hohen Anzahl an Torschüssen (100) fehlt es an Effizienz, was sich in der schwächsten Großchancen-Verwertung der Liga widerspiegelt. Ein Lichtblick ist, dass St. Pauli nach einer Führung noch keinen Punkt abgegeben hat, auch wenn sie bisher nur einmal in Führung lagen.

Strategische Überlegungen und Personalentscheidungen

Beide Teams stehen vor der Herausforderung, ihre Schwächen zu überwinden. Hoffenheim muss seine Heimstärke wiederfinden, nachdem es in den letzten 24 Heimspielen nicht zu null spielte. Gleichzeitig hat St. Pauli die Möglichkeit, seine Auswärtsstärke weiter auszubauen.

Interessant wird zu beobachten sein, wie die TSG ihre hohe Spielerrotation von 25 eingesetzten Akteuren in dieser Saison nutzt, während St. Pauli auf Kontinuität setzt und mit nur 19 eingesetzten Spielern die wenigsten in der Liga hat. Die Bekanntgabe des Schiedsrichters bleibt abzuwarten, könnte aber ebenfalls Einfluss auf den Spielverlauf nehmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird TSG Hoffenheim gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

{ "placeholderType": "MREC" }