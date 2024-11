Bundesliga heute: Leipzig - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen Borussia Mönchengladbach . Die Sachsen haben in der Bundesliga noch kein Heimspiel gegen die Fohlen verloren, mit fünf Siegen und drei Unentschieden. Besonders bemerkenswert ist, dass Leipzig die letzten drei Begegnungen gegen Gladbach zu null gewinnen konnte.

Für die Gäste aus Mönchengladbach ist Leipzig ein besonders schwerer Gegner, da sie im Schnitt nur 0,75 Punkte pro Spiel gegen die Sachsen holen – so wenige wie gegen keinen anderen Verein in der Bundesliga .

Für Leipzigs Trainer Marco Rose steht ein besonderes Spiel an. Er könnte seinen 100. Sieg als Bundesligatrainer feiern und damit als zweitschnellster Trainer in der Geschichte der Bundesliga diese Marke erreichen. Interessanterweise feierte Rose 33 seiner bisherigen 99 Siege mit Borussia Mönchengladbach, wo er von 2019 bis 2021 tätig war. Mit einem Punkteschnitt von 1,68 pro Spiel ist er der drittbeste Trainer in der Geschichte der Fohlen. Ein Sieg heute wäre nicht nur ein persönlicher Meilenstein für Rose, sondern würde auch Leipzigs starke Heimserie weiter ausbauen.

Starke Heimserie von RB Leipzig

Seit einem 2:3 gegen Bayer 04 Leverkusen im Januar 2024 ist RB Leipzig in der Bundesliga zu Hause ungeschlagen. In den letzten elf Heimspielen konnten die Sachsen acht Siege und drei Unentschieden verbuchen, dabei kassierten sie nur drei Gegentore und spielten achtmal zu null. Diese defensive Stabilität spiegelt sich auch in der aktuellen Saison wider, in der Leipzig mit nur fünf Gegentoren die beste Defensive der Liga stellt. Diese beeindruckende Bilanz wird die Fohlen vor eine große Herausforderung stellen, besonders da Leipzig in der Red Bull Arena eine Festung aufgebaut hat.