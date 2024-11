Bundesliga heute: Wolfsburg - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 23.11.2024 • 12:43 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Wolfsburg geht mit einer beeindruckenden Heimbilanz gegen den 1. FC Union Berlin in das heutige Duell in der Volkswagen Arena. Von den bisherigen zehn Bundesliga-Begegnungen konnten die Wölfe vier für sich entscheiden, alle Siege wurden dabei in der heimischen Arena eingefahren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit einer Siegquote von 80% gegen die Eisernen auf heimischem Boden steht Wolfsburg gegen keinen anderen Verein so gut da. Diese Statistik dürfte den Gastgebern zusätzliches Selbstvertrauen geben, um die ersten drei Heimpunkte der laufenden Saison einzufahren.

Wolfsburg - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Ein weiterer Hoffnungsträger für die Wolfsburger ist Mohammed Amoura, der in dieser Bundesliga-Saison bereits fünf Torvorlagen auf seinem Konto hat. Nur Frankfurts Omar Marmoush übertrifft ihn in dieser Statistik. Seit der detaillierten Datenerfassung 2004/05 hat kein anderer Spieler in seinen ersten acht Bundesliga-Spielen für den VfL so viele Vorlagen geliefert wie der algerische Neuzugang. Amoura wird auch heute wieder eine zentrale Rolle im Offensivspiel der Wölfe einnehmen und versuchen, die Abwehr der Berliner zu knacken.

Union Berlin in der Krise: Offensivschwäche und sieglose Serie

Union Berlin befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson ist seit vier Pflichtspielen sieglos und hat in dieser Bundesliga-Saison bereits 13-mal ohne Torerfolg den Platz verlassen – Ligahöchstwert. Mit nur neun erzielten Toren stellen die Köpenicker die zweitschwächste Offensive der Liga. Besonders in der zweiten Halbzeit tun sich die Berliner schwer, Tore zu erzielen. Diese Schwäche könnte sich auch heute als entscheidend erweisen, wenn sie gegen die heimstarken Wolfsburger antreten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Defensive Standards als Achillesferse der Wölfe

Trotz der starken Heimbilanz hat der VfL Wolfsburg in dieser Saison bereits acht Gegentore nach Standardsituationen kassiert, was den Ligahöchstwert darstellt. Union Berlin hingegen hat über die Hälfte seiner Saisontore nach ruhenden Bällen erzielt. Diese Statistik könnte den Berlinern Hoffnung geben, gerade weil sie in der Lage sind, aus Standardsituationen Kapital zu schlagen. Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl wird seine Mannschaft darauf einstellen müssen, um gegen die gefährlichen Standards der Berliner gewappnet zu sein.

Wird VfL Wolfsburg gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.