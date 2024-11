Bundesliga: Ist der FC Bayern der nationalen Konkurrenz enteilt?

Die Bayern stehen an der Spitze, national kann ihnen vermutlich niemand das Wasser reichen. Ist die Konkurrenz in Deutschland zu schwach oder der FCB zu gut?

5:0, 4:0, 3:0 – die Bayern haben innerhalb von nur einer Woche dreimal beeindruckend gewonnen. In Bochum, in Mainz und daheim gegen Union durfte Fußball-Deutschland jeweils bayerische Machtdemonstrationen erleben . Drei Spiele hintereinander zu Null – das schaffte der Rekordmeister zuletzt im Jahr 2020.

Wird es Bayern zu leicht gemacht?

„Es ist schon so, dass Du jedes Spiel erstmal spielen musst. Klar war Bochum Tabellenletzter, aber ihr wisst es doch selbst am besten: Was kann Bayern schon in Bochum gewinnen? Wir konnten eigentlich nur verlieren. Gegen Mainz im Pokal musst du auch erstmal spielen und heute haben wir mit Union gegen den vierten der Liga gespielt – das geht immer ein bisschen unter“, erklärte der Sportvorstand weiter.