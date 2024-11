Bundesliga: Rückkehr zu Bayern? "Weiterhin ein Traum"

Im Sommer 2024 wechselte Malik Tillman für zwölf Millionen Euro fest vom FC Bayern München zur PSV Eindhoven in die Niederlande, nachdem er im Jahr zuvor bereits an die PSV ausgeliehen war. In Eindhoven steigerte der 22-Jährige seinen Marktwert auf 25 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) und sorgt auch in der Champions League für Furore.