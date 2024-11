Das sieht man quasi nie: Ex-Bayern-Juwel sorgt für Tor-Seltenheit

Malik Tillman bereitet in der Champions League einen ungewöhnlichen Treffer vor - der ehemalige Spieler des FC Bayern wandelt dabei aber am Rande der Legalität.

Tillmann bereitete den Treffer von Ryan Flamingo per Einwurf-Flanke vor. In der 16. Spielminute schleuderte er den Ball auf Höhe der Strafraumkante bis tief in den Sechzehnmeterraum, wo sein Teamkollege per Volleyschuss vollendete.