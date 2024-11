Bundesliga: St. Pauli gegen FC Bayern heute live im TV, Stream und Ticker

Der FC St. Pauli empfängt am 10. Spieltag der Bundesliga den FC Bayern München am Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC St. Pauli empfängt am 10. Spieltag der Bundesliga den FC Bayern München am Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC St. Pauli erwartet am 10. Spieltag der Bundesliga den FC Bayern München am Hamburger Millerntor. Dabei könnten die Gegensätze kaum größer sein. Auf der der einen Seite der Bundesliga-Aufsteiger aus dem Kiez, auf der anderen Seite Branchenprimus FC Bayern. Erst einmal in zehn Heimspielen konnten die Hamburger gegen die Bayern gewinnen - im Februar 2002 siegten die Kiez-Kicker mit 2:1. Anstoß am Hamburger Millerntor ist am Samstag um 15.30 Uhr (LIVETICKER).