Mehr als nur ein Kindheitstraum? Auch Matthäus rät Brandt zu Bremen

Lothar Matthäus rät Julian Brandt zu einem Wechsel in seine Geburtsstadt. Er selbst sprach einst bei SPORT1 von einem Kindheitstraum.

Als Teenager verließ Julian Brandt seine Geburtsstadt Bremen. Der Traum vom Profifußball ging fern der Heimat in Erfüllung. Doch seine Wünsche aus Kindheitstagen sind damit nur zum Teil Wirklichkeit geworden.

„Ich habe mir als kleines Kind immer vorgenommen, dass ich Profi werde und irgendwann wieder nach Bremen zurückkehre“, sagte Brandt in einem SPORT1 -Interview vor zwei Jahren . „Ich habe eine besondere Beziehung dorthin.“

Brandt beim BVB? „Wird immer Diskussionen geben“

Dort erlebt Brandt aktuell eine schwierige Phase. Als Vize-Kapitän sollte der Nationalspieler eigentlich vorangehen, doch stattdessen ist er mehr mit der Suche nach seiner Form beschäftigt und wurde so zu einem Sinnbild der Dortmunder Krise . Zuletzt kam er zweimal nur als Joker zum Einsatz.

„Wenn er weiterhin in Dortmund spielt, wird es immer die Diskussionen um seine Person geben“, glaubt Sky-Experte Lothar Matthäus. Eine einvernehmliche Trennung nach der Saison wäre in seinen Augen für beide Seiten das Beste. „Für Brandt könnte es eine Chance sein, zu einem Verein zu gehen, bei dem er nicht so im Fokus steht.“