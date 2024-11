Darum musste Hummels beim BVB gehen

Warum hat sich Borussia Dortmund nach einer starken Saison gegen eine Vertragsverlängerung mit Mats Hummels entschieden? Eine häufig gestellte Frage, die auf der Mitgliederversammlung des BVB auch an den Geschäftsführer Lars Ricken gerichtet wurde.

„Mats hat sich in die BVB-Geschichtsbücher eingetragen", sagte der Ex-Profi zu der Wortmeldung eines Fans - und führte dann aus: „Er wird jetzt 36. Am Ende mussten wir uns die Frage stellen, ob wir andere, jüngere Spieler in die Verantwortung nehmen."