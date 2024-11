BVB: Die Rückkehr einer Klub-Ikone ist perfekt

Manfred Sedlbauer 25.11.2024 • 18:03 Uhr Michael Zorc kehrt zurück zu Borussia Dortmund. Die Klublegende wird neues Mitglied im Aufsichtsrat. Hans-Joachim Watzke gilt bei der Rückholaktion als treibende Kraft.

Seine Rückkehr galt als reine Formsache, nun ist sie perfekt! Michael Zorc wurde auf der BVB-Aktionärsversammlung am späten Montagnachmittag zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Der 62-Jährige erhielt bei seiner Ernennung in der Westfalenhalle eine überwältigende Mehrheit an Stimmen (90,08 Prozent). Seine Amtslaufzeit beträgt vier Jahre.

„Ich bin 1978 in diesen wunderbaren Verein eingetreten (…) Es ist wieder schön, hier dabei zu sein“, erklärte Zorc schon zu Beginn der Versammlung mit breitem Grinsen, nachdem er sich fast schon etwas schüchtern und zurückhaltend vorstellte - gebraucht hätte es das wohl kaum, denn in Dortmund ist er längst eine Vereins-Legende.

BVB-Boss Watzke überredete Zorc

Durch das Ausscheiden der Aufsichtsräte Bodo Löttgen und Christian Kullmann waren beim BVB zwei Stellen freigeworden. Für Löttgen und Kullmann ist es das Ende ihrer turnusmäßigen Amtszeit. Dass die Klub-Ikone Zorc in diese Position gewählt werden könne, teilte der Verein bereits Anfang Oktober mit. Neben Zorc wurde auch Christian Schmid (Group General Counsel bei der Evonik Industries AG in Essen) in das Amt gewählt. Dass Zorc überhaupt nochmal ein Amt beim BVB bekleiden würde, kam durchaus überraschend.

„Er wähnte sich schon in der Abendsonne“, meinte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und sorgte damit für Gelächter und verriet, wie es dazu kam: „Ich freue mich, dass jemand, der seine ganze Zeit bei BVB an meiner Seite war, für den Aufsichtsrat kandidiert. Ich freue mich sehr, dass ich dich, Michael, in vielen, vielen Stunden überreden konnte.“

BVB-Rekordspieler Zorc kehrt nach zwei Jahren Pause zurück

Zorc verbrachte seine gesamte Karriere als aktiver Fußballer beim BVB und wurde dort als schwarz-gelber Rekordspieler (572 Einsätze) zur Vereins-Legende. Nach seinem Karriereende wechselte der gebürtige Dortmunder 1998 ins Management.

Von 2015 bis 2022 war der 62-Jährige Sportdirektor und somit Vorgänger von Sebastian Kehl. Nach seinem Aus vor zwei Jahren zog sich Zorc zurück, tauchte aber noch sehr wohl bei einigen Heimspielen im Signal Iduna Park auf. Er genoss sein Leben, fernab des Fußballs, in vollen Zügen, einen Teil davon auch auf Mallorca.

Zorc wird beratend tätig sein

„Ich weiß, dass du diese Art von Aufmerksamkeit nicht magst“, meinte Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, der sich auf der Aktionärsversammlung emotional an Zorcs aktive Zeit als Fußballer zurückerinnerte. „Ich freue mich natürlich, wenn du später als Mitglied wieder Verantwortung für den Verein übernimmst“, so Ricken zu Beginn der Versammlung.