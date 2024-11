BVB-Krise: Matthäus äußert pikanten Verdacht

Nach der 1:3-Niederlage bei Mainz 05 sieht Lothar Matthäus bei Borussia Dortmund vor allem Trainer Nuri Sahin in der Pflicht. „In Dortmund hat sich von Anfang an keine Mannschaft gefunden“, schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Sky -Kolumne.

Der BVB ist nach der vierten Auswärtspleite in dieser Saison in der Bundesliga auf Rang sieben abgerutscht.

Matthäus nimmt Can in Schutz

Emre Can, der in Mainz schon früh die Rote Karte gesehen hat, nimmt Matthäus in Schutz. Ihn „als Hauptverantwortlichen für die aktuelle Situation hinzustellen, halte ich für nicht richtig“, schreibt er. „Er hat in Mainz eine falsche Entscheidung getroffen und damit sich und der Mannschaft geschadet.“ So etwas passiere im Fußball aber an jedem Wochenende.