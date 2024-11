Zu viele mit Stallgeruch beim BVB? "Ich blicke da nicht durch"

Borussia Dortmund bleibt in der laufenden Saison unkonstant. Die Kritik wird immer lauter - und geht mittlerweile über den Trainer und seine Spieler hinaus.

Wieder nichts. Während es für Borussia Dortmund zu Hause mit der Punkteausbeute nach Maß läuft, zeigen die Schwarz-Gelben auswärts jedes Mal ein völlig anderes Gesicht. Auch am Samstag. Da verlor der BVB in Mainz und war mit dem 1:3 sogar noch gut bedient. Nach fünf Liga-Spielen in der Fremde steht das Team von Nuri Sahin nun bei vier Niederlagen und einem Remis. Eine Bilanz, die bei Fans, Verantwortlichen und Experten viele Fragen aufwirft.