BVB-Personalnot immer schlimmer! Nächster Star verletzt

Kurz nach dem Dortmunder Treffer zum 2:1 durch Serhou Guirassy wurde Sabitzer in der Coachingzone am linken Bein behandelt. Anschließend wurde sein linker Unterschenkel bandagiert. Für Sabitzer wurde Ayman Azhil aus der U23 eingewechselt (67.).

Sabitzer zuletzt mit Rückenproblemen

Sabitzer litt zuletzt an Rückenproblemen. Aufgrund der Beschwerden hätte der 30-Jährige bei der 0:1-Niederlage im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg eigentlich nicht zum Einsatz kommen sollen. Nur für den Notfall habe Nuri Sahin Sabitzer ins Aufgebot berufen, erklärte der BVB-Trainer beim Spiel. Gut 20 Minuten vor Ende der Verlängerung wurde Sabitzer dann doch eingewechselt.

Wie schwer sich Sabitzer am Samstagabend verletzt hat, war zunächst noch offen. Es wäre der insgesamt elfte Ausfall eines Dortmunder Profis aktuell.

Bereits am Dienstag steht für die Dortmunder das nächste Spiel auf dem Programm. In der Champions League treffen die Schwarz-Gelben auf Sturm Graz (21 Uhr im LIVETICKER). Vor der Länderspielpause muss der BVB dann in der Bundesliga noch beim FSV Mainz 05 ran.