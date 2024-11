Beier und Guirassy sei Dank: Befreiungsschlag für den BVB

Schluss mit Krise beim BVB : Gegen RB Leipzig zeigte die Mannschaft von Nuri Sahin ein völlig verändertes Gesicht als noch in den vergangenen Wochen und fuhr einen bitter benötigten Sieg ein. Nach dem 2:1 (1:1) herrscht in Dortmund wieder gute Laune, während Leipzigs Marco Rose die erste Saisonniederlage hinnehmen muss.

Benjamin Sesko hatte RB - quasi aus dem Nichts - in Führung gebracht (27.). Nach einem Pass von Benjamin Henrichs legte Lois Openda den Ball für Sesko mit der Hacke auf, der Slowene knallte den Ball unter die Latte vorbei an BVB-Ersatzkeeper Alexander Meyer ins Tor.

Beier wie ausgewechselt

Beier wirkte danach wie ausgewechselt und strotzte nur so vor Selbstvertrauen. In der 65. Minute behauptete sich der Neuzugang auf der rechten Außenbahn, drosch den Ball in den Sechzehner und fand in Serhou Guirassy einen kopfballstarken Abnehmer - gleichbedeutend mit der 2:1-Führung für den BVB (65.).