Effenberg nimmt Kimmich in die Pflicht: "Kimmich sollte nicht vergessen, was er am FC Bayern hat!"

Stefan Effenberg sieht in Joshua Kimmich den perfekten Erben von Manuel Neuer als Kapitän des FC Bayern . „Sein Auftreten in Interviews zeigt, dass er dafür wie geschaffen wäre, ein würdiger Nachfolger zu sein“, sagt der ehemalige Bayern-Profi bei SPORT1 .

Bayern-Vorstand Eberl positioniert sich klar

Durch starke Leistungen hat sich Kimmich zuletzt beim FC Bayern in der Mittelfeldzentrale unverzichtbar gemacht und ist unumstrittener Leistungsträger. Entsprechend groß dürfte die Macht des Spielers in den Vertragsverhandlungen sein, doch SPORT1-Experte Effenberg stellt klar: „Joshua Kimmich sollte nicht vergessen, was er am FC Bayern hat. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.“