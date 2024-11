Ex-Talent träumt von Bayern-Rückkehr! "Wäre ein Traum"

SPORT1 21.11.2024 • 22:59 Uhr Am Freitag eröffnet der FC Bayern München in der Bundesliga den 11. Spieltag. In der heimischen Allianz-Arena trifft die Kompany-Elf auf den FC Augsburg. Vor allem für einen Spieler ein ganz besonderer Abend: Yusuf Kabadayi kehrt mit dem FCA in seine alte Heimat zurück. Und er hat eine Rückkehr nach München noch nicht abgehakt.

Die Vorfreude ist dabei schon vorprogrammiert: „Natürlich freue ich mich sehr auf das Spiel. Ich habe zwölf Jahre beim FC Bayern gespielt und bin ca. 500 Meter von der Allianz-Arena entfernt aufgewachsen“, sagte Kabadayi der Abendzeitung. Nun steht der Profi in Augsburg unter Vertrag, dabei war vor allem der Wunsch nach regelmäßiger Spielzeit als ausschlaggebender Punkt für den Transfer. Kabadayi räumte im Gespräch reflektierend ein: „Die Aussicht darauf hätte ich in München nicht so gehabt. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden.“

„Ein Traum“: Kabadayi schwärmt vom FC Bayern

Eine Rückkehr in die bayerische Hauptstadt ist aber nicht ausgeschlossen, auch wenn er in Augsburg „sehr zufrieden“ ist. Dennoch ist klar: „Wenn man die Chance hat, zum FC Bayern zu wechseln, würde wohl keiner nein sagen. Das gilt auch für mich. Ich bin Münchner und natürlich wäre es ein Traum beim FC Bayern zu spielen.“

Auch nach seinem Wechsel im Sommer pflegt das 20 Jahre alte Talent, das in der vergangenen Saison an Schalke 04 ausgeliehen war, enge Beziehungen in seine Geburtsstadt München, vor allem „mit Arijon Ibrahimovic und Aleksandar Pavlovic.“ Weiterführend verriet Kabadayi: „Mit beiden habe ich noch sehr engen Kontakt. Und auch nach dem Spieltag tauschen wir uns sicher aus, wenn man sich sieht.“

Mit „Extra-Ansporn“ zum Sieg in München

Mit dem deutschen Rekordmeister wartete der bisher ungeschlagene Tabellenführer der Bundesliga auf die Augsburger, das wohl härteste Spiel im Jahr, denn „die Bayern spielen zu Hause. Dieses Mia-san-mia-Gen kenne ich. Sie wollen auf jeden Fall gewinnen und werden früh Druck machen. Sie wollen das Spiel durch ein bis zwei Tore schon in der ersten Hälfte entscheiden.“

Geschenke hat der ehrgeizige Linksaußen am Freitagabend aber nicht zu verteilen, ganz im Gegenteil: „Ich gebe immer 100 Prozent.“ Gegen seine ehemalige Liebe gilt das umso mehr, denn „gegen die Bayern zu gewinnen, ist natürlich nochmal ein Extra-Ansporn.“

Seiner Mannschaft räumt Kabadayi dabei durchaus Chancen ein: „Wir haben ein gutes Team und harmonieren sehr gut. Auch sind wir sehr facettenreich. Wir haben schnelle und technisch gute Spieler in unseren Reihen. Mit diesem Mix wollen wir die Bayern knacken.“