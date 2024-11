Fast zwei Jahre fehlerlos! Kanes unglaubliche Bilanz

Den ersten Strafstoß, der nach einem klaren Handspiel von Mads Pedersen im Bayern-Strafraum gegeben wurde, schoss Kane rechts oben in den Knick (63.). Den zweiten Elfmeter, den der Bayern-Angreifer selbst herausholte, nachdem ihn Keven Schlotterbeck kurz vor der Torlinie zu Fall gebracht hatte, schob er links unten in die Maschen (90.+3).

Dabei verlängerte Kane seine Serie verwandelter Strafstöße auf sage und schreibe 25. Am 10. Dezember 2022 - also vor fast zwei Jahren - verschoss Kane letztmals einen Elfmeter, als er bei der Winter-WM in Katar an Frankreichs-Keeper Hugo Lloris scheiterte.