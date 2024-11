FC Bayern klärt nächste Boss-Personalie nach Dreesen

FC Bayern: Auch Dreesen verlängert Vertrag

Am Montagabend war an der Säbener Straße bereits Dreesens vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2027 bekanntgegeben worden. Der deutsche Rekordmeister beendete damit auch die hartnäckigen Gerüchte, wonach hinter den Kulissen ein Machtkampf um den Routinier tobe. Das Manager Magazin hatte dazu berichtet, Bayerns Aufsichtsrat mit Präsident Herbert Hainer an der Spitze und den mächtigen Mitgliedern Uli Hoeneß sowie Karl-Heinz Rummenigge sei unzufrieden mit Dreesens Arbeit. Diskutiert worden sei in dem Zusammenhang sogar über mögliche Nachfolger, hieß es - und Diederich als dafür denkbaren Kandidaten.