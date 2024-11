Jetzt ist es fix! Zukunft von Bayern-Boss geklärt

Der FC Bayern stellt sich auf oberster Ebene für die Zukunft auf: Der Aufsichtsrat trifft in einer wichtigen Personalie eine Entscheidung.

Der FC Bayern geht mit Jan-Christian Dreesen in die Zukunft: Wie der deutsche Rekordmeister bekannt gab, wird der im Sommer auslaufende Vertrag des Vorstandsvorsitzenden vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier gilt bis zum Jahr 2027.

„Jan-Christian Dreesen hat den Vorstandsvorsitz in einer schwierigen Phase übernommen und die FC Bayern München AG in kurzer Zeit wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt. Diesen Weg wollen wir gemeinsam fortsetzen. Wir sind sicher, dass er der Richtige ist, um zusammen mit seinen Vorstandskollegen Michael Diederich und Max Eberl die anstehenden Herausforderungen anzugehen und die hochgesteckten Ziele des FC Bayern zu erreichen“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Hainer.