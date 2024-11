FC Bayern: Hainer verspricht "Rekordzahlen"

Präsident Herbert Hainer zieht für den FC Bayern wirtschaftlich und sportlich rundum zufrieden Zwischenbilanz - und kündigt erneut Höchstwerte an.

Präsident Herbert Hainer zieht für den FC Bayern wirtschaftlich und sportlich rundum zufrieden Zwischenbilanz - und kündigt erneut Höchstwerte an.

Präsident Herbert Hainer sieht den FC Bayern sportlich wie finanziell bestens aufgestellt und hat für die Jahreshauptversammlung am 8. Dezember erneut Höchstwerte versprochen. „Wir werden wirtschaftlich einmal mehr Rekordzahlen präsentieren, dazu eine weitere Bestmarke, was den Zuwachs an neuen Mitgliedern betrifft, wobei wir schon jetzt mit weit über 360.000 der größte Sportverein der Welt sind“, sagte Hainer der Mediengruppe Münchner Merkur tz.