"Finger in die Wunde gelegt!" Matthäus reagiert auf Salihamidzic-Vorwurf

Der verbale Schlagabtausch zwischen Lothar Matthäus und Hasan Salihamidzic geht in die nächste Runde. Der Rekordnationalspieler kontert die Lügen-Vorwürfe des früheren Sportvorstands der Bayern.

Der verbale Schlagabtausch zwischen Lothar Matthäus und Hasan Salihamidzic geht in die nächste Runde. Der Rekordnationalspieler kontert die Lügen-Vorwürfe des früheren Sportvorstands der Bayern.

„Wenn Hasan sagt, dass ich lüge, dann habe ich irgendwo einen Finger in die Wunde gelegt, weil sonst würde man nicht so reagieren“, sagte Matthäus im Podcast „Vorstadtgeflüster“ der SpVgg Unterhaching. Das sei eine Reaktion, wie sie auch mal Uli Hoeneß oder Oliver Kahn gezeigt hätten. „Wenn man sie erwischt, dann wehrt man sich. Dann kann man auch souveräner mit dieser Sache umgehen“, ergänzte Matthäus.

Wegen Wirtz: Salihamidzic bezichtigt Matthäus der Lüge

Auslöser des verbalen Schlagabtauschs waren Matthäus‘ Äußerungen bei Sky90 am vergangene Sonntag. Der Ex-Bayern-Star berichtete, dass Salihamidzic eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Superstar Florian Wirtz vor einigen Jahren abgelehnt hatte . Weiter behauptete Matthäus, dass es wegen der Personalie zu einem Streitgespräch zwischen Salihamidzic und dem damaligen Bayern-Trainer Hansi Flick gekommen sei.

Salihamidzic bezeichnete die Schilderungen via Bild als „kompletten Unsinn“ und attackierte Matthäus: „Lothar sollte in seiner Rolle als Experte seine Quellen besser prüfen, bevor er solche unhaltbaren Gerüchte in die Welt setzt und nicht ständig Lügen über mich und den FC Bayern verbreiten.“