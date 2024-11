FC Bayern: Wirtz? "Flick wollte ihn"

Dass es in den Auseinandersetzungen zwischen dem damaligen Trainer und dem Sportvorstand auch um die Personalie Florian Wirtz ging, hat nun Lothar Matthäus berichtet.

Wie der Rekordnationalspieler am Sonntagend in der Sendung Sky 90 erzählte, habe Flick den heute 21-Jährigen nach München locken wollen.

„Ich denke an Florian Wirtz“

„Warum hat es (beim FC Bayern; Anm. d. Red. ) Streit mit Hasan Salihamidzic gegeben? Weil er (Hansi Flick; Anm. d. Red. ) Spieler holen wollte, die mit 17 Jahren schon eine richtig gute Entwicklung gemacht hatten. Ich denke an Florian Wirtz – das war ein Streitgespräch zwischen Hansi Flick und Bayern München“, sagte Matthäus.

Er glaube, dass Wirtz damals zu haben gewesen wäre, so Matthäus weiter: „Aber bei Bayern München wollte man ihn nicht haben. Hansi Flick wollte ihn, Hasan Salihamidzic anscheinend nicht.“ Dies sei „damals in Gesprächen so rübergekommen“.