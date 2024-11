"Ständig Lügen": Salihamidzic watscht Matthäus öffentlich ab!

Matthäus hatte am Sonntag bei Sky erzählt, dass Salihamidzic eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Superstar Florian Wirtz vor einigen Jahren abgelehnt hatte . Weiter behauptete der Ex-Profi, dass es wegen der Personalie zu einem Streitgespräch zwischen Salihamidzic und dem damaligen Bayern-Trainer Hansi Flick gekommen sei.

„Es gab nie dieses Streitgespräch, von dem Lothar Matthäus spricht“, stellte Salihamidzic nun in der Bild -Zeitung klar: „Auch habe ich mit Hansi Flick über einen Transfer von Florian Wirtz zu keinem Zeitpunkt gesprochen. Das ist kompletter Unsinn.“

Salihamidzic: Matthäus erzählt ständig Lügen über mich

Dann richtete der derzeit vereinslose Ex-Boss einige deftige Worte an Matthäus: „Lothar sollte in seiner Rolle als Experte seine Quellen besser prüfen, bevor er solche unhaltbaren Gerüchte in die Welt setzt und nicht ständig Lügen über mich und den FC Bayern verbreiten.“