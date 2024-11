Heimfluch gebrochen! Werder holt späten Sieg gegen Kiel

Oliver Burke hat Werder Bremen endlich zum ersten Heimsieg in der laufenden Bundesliga-Saison geschossen. Die Hanseaten gewannen am zehnten Spieltag verdient mit 2:1 (1:0) gegen Aufsteiger Holstein Kiel, Burke beendete das Warten der Werder-Fans auf den ersten Heimsieg mit seinem Treffer in der 89. Minute. Zudem war Jens Stage (36.) für die Grün-Weißen in einem intensiven Nordduell erfolgreich, der zwischenzeitliche Ausgleich von Phil Harres (48.) war für Kiel am Ende aber zu wenig.