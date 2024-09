Eishockey: Als der Videobeweis die Sportwelt veränderte

Vor 25 Jahren führt die Deutsche Eishockey Liga den Videobeweis ein - damals als erster Sport in ganz Deutschland. Und im Eishockey scheint er besser zu funktionieren als in anderen Sportarten.

Die Deutsche Eishockey Liga führte das technische Hilfsmittel in der Saison 1999/2000 ein - mit Beginn der Play-offs. Als erster Sport in Deutschland. „Am Anfang gab es zwei VHS-Videorekorder und einen Monitor beim Zeitnehmer“, erinnert sich Jörg von Ameln, damals wie heute für den Spielbetrieb in der DEL zuständig. Die Torrichter in ihren kleinen Häuschen, die bei einem - aus ihrer Sicht - gültigen Treffer ein grünes Licht anmachten, waren „antiquiert“.