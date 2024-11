Kane trotzt Kritik aus England

SPORT1 23.11.2024 • 20:29 Uhr Nach seinem Dreierpack gegen Augsburg reagiert Harry Kane gelassen auf Kritik aus England. Er fühlt sich in Bestform und antwortet auf dem Platz.

Harry Kane war der Mann des Abends beim 3:0-Sieg des FC Bayern gegen den FC Augsburg. Zwei sicher verwandelte Elfmeter und ein artistischer Treffer in der Nachspielzeit krönten seine Leistung – und zeigten eindrucksvoll, warum Kane bei den Bayern unverzichtbar ist. Doch in England sieht sich der Kapitän der Three Lions zuletzt mit Kritik konfrontiert.

Insbesondere Forderungen nach Aston Villas Stürmer Ollie Watkins als Stammspieler im Nationalteam sorgten für Aufsehen. Kane antwortete darauf mit gewohnt ruhiger Gelassenheit. Nach dem Augsburg-Spiel sprach der englische Kapitän in der Mixed Zone über die Stimmen aus seiner Heimat: „Es gibt immer Hochs und Tiefs. Die Leute reden darüber, dass du vielleicht nicht so gut bist. Ich bin daran gewöhnt.“

Doch anstatt sich von den Zweiflern aus der Bahn werfen zu lassen, gibt der 31-Jährige die Antwort auf dem Platz: „Alles, was ich tun kann, ist meine Leistung sprechen lassen. Das habe ich heute Abend getan.“ Kane betonte zudem, wie wohl er sich seit seinem Wechsel nach München fühle: „Ich kann nur sagen, dass ich mich wirklich richtig gut fühle. Ich bin vermutlich in der besten Form meiner Karriere, seit ich zu Bayern gegangen bin.“

Kane: „Habe zuvor noch nie so ein Tor erzielt“

Mit insgesamt 14 Ligatoren ist Kane in dieser Saison schon jetzt ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Bayern. Seine Elfmeterstärke, die er gegen Augsburg erneut eindrucksvoll unter Beweis stellte, sorgt für Stabilität in entscheidenden Momenten. Tatsächlich ist seine Bilanz beeindruckend: 25 Strafstöße in Folge hat der Engländer zuletzt verwandelt, der letzte Fehlschuss liegt fast zwei Jahre zurück.

Doch Kane kann nicht nur vom Punkt treffen. Sein drittes Tor gegen Augsburg war ein Kunststück, das Technik und Kreativität vereinte. „Ich habe zuvor noch nie so ein Tor erzielt (...) Es war mit mehr Finesse. Es war ein besonderes Tor“, beschrieb er den Treffer, bei dem er den Ball artistisch annahm und mit dem Kopf ins Tor beförderte. Der Engländer selbst nannte den Treffer „eines meiner besseren Tore“.